Политика "Нормандская встреча": эксперт пояснил, о чем Путин и Зеленский будут говорить тет-а-тет

2019-12-09 16:09 141

 

Встреча с Владимиром Путиным уже после переговоров в формате "нормандской четверки" нужна украинскому президенту Владимиру Зеленскому для того, чтобы обсудить "газовые вопросы". Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

"В ходе встречи "четверки" эта тема нового транзитного контракта, может и будет подниматься, но все-таки она не будет главной. Газовые же вопросы будут преимущественно обсуждаться в двустороннем формате. Обе стороны понимают, что в формате переговоров "четверки" времени, чтобы подробно проговорить вопросы, серьезно обсудить их и выйти на какой-то компромисс будет очень мало. Поэтому встречу Путина и Зеленского отложили "на потом" – она состоится уже после переговоров "четверки". Во время встречи Путина и Зеленского, конечно, лидеры могут еще раз вернуться к теме мирного урегулирования на Донбассе. Но больше, я думаю, это будет разговор о газовом сотрудничестве", – отметил Владимир Фесенко.

При этом, по мнению эксперта, в ходе нынешних переговоров вряд ли стоит ожидать подписания каких-либо официальных документов по газу. Не будет также отдельного коммюнике по встрече Путина и Зеленского.

"Будет итоговое коммюнике по встрече четырех лидеров. Какого либо итогового коммюнике по встрече Путина и Зеленского не будет. Это маловероятно по контексту. Не готовилось ничего. Что касается газа, то да, могут договориться о сути компромисса – о том, на сколько – год-пять-десять и т.п. будет подписан новый транзитный договор. Или сути компромисса относительно Стокгольмского арбитража. Но не более. Этот компромисс могут зафиксировать неофициально. А само соглашение уже будет оформляться на трехсторонней встрече с участием ЕС, Газпрома, оператора ГТС. И вот тогда оно уже будет оформлено юридически", – сказал политолог.

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