"Нормандская встреча" в Париже: стал известен состав украинской делегации

Во время саммита планируется первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Стало известно, кто поехал на «нормандскую встречу» в составе официальной делегации от Украины.
Кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:
- министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
- первый помощник президента Сергей Шефир;
- помощник президента Андрей Ермак;
- советник президента Руслан Демченко;
- глава офиса президента Андрей Богдан;
- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
- заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
- исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.