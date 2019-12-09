Политика "Нормандская встреча" в Париже: стал известен состав украинской делегации

2019-12-09 16:15 159

Во время саммита планируется первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.



Стало известно, кто поехал на «нормандскую встречу» в составе официальной делегации от Украины.

Кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:

- министр иностранных дел Вадим Пристайко;

- министр внутренних дел Арсен Аваков;

- министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;

- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

- главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;

- первый помощник президента Сергей Шефир;

- помощник президента Андрей Ермак;

- советник президента Руслан Демченко;

- глава офиса президента Андрей Богдан;

- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

- заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;

- заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

- исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.