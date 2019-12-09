Политика Зеленский и Макрон начали встречу в Париже

2019-12-09 16:33 135

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начали встречу в рамках "нормандского саммита" в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Франции Эммануэля Макрона в рамках Нормандского саммита в Париже", - указали в пресс-службе Офиса Президента.

Напомним, по информации из Офиса Президента, двусторонняя встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Как сообщал УНН, 9 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России - в "нормандском формате" - в Париже.

Согласно графику ожидалось, что Зеленский прибудет в Елисейский дворец около 15 часов по местному времени. Перед непосредственным началом встречи лидеров в "нормандском формате" Президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05. Ожидается, что позже Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.

Уже непосредственно в 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата". После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.