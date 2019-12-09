Политика Зеленский впервые увидел Путина, реакция попала на видео: кадры судьбоносной встречи

2019-12-09 19:30 22038

 

Владимир Зеленский впервые лично встретился с Владимиром Путиным

Как передает Politeka, в Париже с задержкой больше чем на час стартовал саммит в Нормандском формате. В рамках этих переговоров президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился лицом к лицу с Владимиром Путиным.

Начало саммита было запланировано на 17:00, однако график переговоров значительно сдвинулся: встреча всех лидеров Нормандской четверки началась около 18:20.

Перед началом саммита появилась информация о том, что украинская сторона якобы предлагала перенести двусторонние переговоры Зеленского и Путина и провести их до начала саммита, а не после его итоговой конференции, как предполагалось изначально. Однако, пока что переговоры президентов не проводились. Позже стало известно, что Зеленский и Путин договорились пообщаться до начала совместного брифинга по итогам саммита.

При этом известно, что общая пресс-конференция по итогам саммита была перенесена с 19:45 на 22:00.

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