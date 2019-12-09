Политика Встреча в "нормандском формате" завершилась

2019-12-09 21:45 555

Лидеры четырех стран продолжат переговоры за ужином после встречи Путина и Зеленского

Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже завершилась, она продолжалась более двух часов. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Сообщается, что теперь двустороннюю встречу проведут президент Россия Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

Четырехсторонняя встреча закончилась раньше, чем предполагалось. Она продлилась чуть больше двух часов, в то время как по изначальному таймингу на нее выделили 2 часа 45 минут.

Президентам Украины и России дают больше времени на двустороннюю встречу. Российская делегация говорит о тайминге 45 минут. Но помощник президента РФ Юрию Ушаков подчеркнул, что разговор "не ограничен временными рамками".