Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским

Встреча лидеров Украины и России продолжалась около часа, но один на один президенты беседовали 5-10 минут.
Российский президент Владимир Путин остался доволен первой встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Проходя мимо пресс-центра после встречи с Зеленским российский лидер заявил, что встреча прошла "хорошо и по-деловому".
В целом первая встреча президентов продолжалась около часа. По информации Елисейского дворца, встреча один на один продолжалась около 5-10 минут.
Далее лидеры нормандского формата проведут деловой ужин, после чего запланирована пресс-конференция.