Политика Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским

2019-12-09 22:42 1014

 

Встреча лидеров Украины и России продолжалась около часа, но один на один президенты беседовали 5-10 минут.

Российский президент Владимир Путин остался доволен первой встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Проходя мимо пресс-центра после встречи с Зеленским российский лидер заявил, что встреча прошла "хорошо и по-деловому".

В целом первая встреча президентов продолжалась около часа. По информации Елисейского дворца, встреча один на один продолжалась около 5-10 минут.

Далее лидеры нормандского формата проведут деловой ужин, после чего запланирована пресс-конференция.

 

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