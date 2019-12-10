Политика Меркель впервые открыто заявила, что Минские протоколы нужно менять

2019-12-10 09:38 309

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что минские договоренности не являются "окаменевшим документом". Об этом она сказала на итоговой пресс-конференции после нормандской встречи.

Она поприветствовала предложения президента Украины Владимира Зеленского по их изменению.

"Есть вопрос, этот документ окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению", - подчеркнула она, передает РБК-Украина

Меркель не уточнила, о каких изменениях идет речь, но известно, что Зеленский предлагает установить, что контроль над границей должен быть передан Украине до выборов.

"Мы надеемся, что этот документ вновь будет гибким, и он будет оживлен", - сказала она.

Ранее Меркель назвала самый сложный вопрос переговоров. Лидерам нормандской четверки удалось достичь соглашения о продлении закона об особом статусе Донбасса.

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