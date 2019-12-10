Политика Президент Украины поставил точку в вопросах федерализации, Крыма и Донбасса

2019-12-10 11:13 294

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в ходе брифинга по итогам саммита нормандской четверки в Париже. В частности, он подчеркнул невозможность федерализации страны и уступку территорией.

Так, Зеленский назвал ряд принципов, которые он никогда не нарушит как президент Украины, и с которым не согласится украинский народ.

"Первое – это невозможность федерализации. Украина – это унитарное государство. Это неизменная статья Конституции Украины и неизменный принцип существования государства.

Второе – невозможность кого бы то ни было осуществлять какое-либо влияние на вектор развития Украины", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что вектор развития страны всегда будет выбирать исключительно народ Украины.

"Третье – невозможность урегулирования ситуации на Востоке Украины через потерю территорий", - сказал Зеленский, напомним, что для каждого украинца и Донбасс и Крым – это Украина.

Говоря о достигнутых соглашениях, глава государства заявил, что Украина готова к выполнению договоренностей, "но это дорога с двусторонним движением".