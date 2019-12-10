Политика видео Саммит в Париже: Путин выдал свою болезнь на встрече с Зеленским

2019-12-10 18:00 516

В сети объяснили болезненный вид президента России Владимира Путина на саммите нормандской четверки в Париже.

Об этом пишет на своей странице в социальной сети военный эксперт и блогер Эль Мюрид (Анатолий Несмиян).

Он убежден, что на состоявшемся вчера, 9 декабря, саммите в «нормандском формате» в Париже российский президент Владимир Путин напоминал глубоко больного человека.

«Если судить по тому, что Путин с огромным трудом ходил, у него вполне серьезные проблемы со здоровьем. Так ходят и волокут ноги люди с очень больной спиной. С международными встречами всегда так - туземные фотографы от тренированы, как именно снимать фюрера, с какого ракурса и освещенностью. Импортные акулы пера никакой деликатности не проявляют, показывают все как есть», - написал он.

Несмотря на это военный эксперт считает, что даже очень большие проблемы со здоровьем не смогут заставить Владимира Путина отказаться от фактически безграничной власти, которая у него есть в России.



«Как бы там ни было, но здоровье Путина особой роли не играет - в его ситуации он будет цепляться за власть даже из гроба, так как вопрос здоровья лидера актуален только для демократических стран. В диктатурах это никакого значения не имеет», - сделал вывод он. Напомним, что Путин вчера на «нормандском саммите» в Париже озвучил ряд требований к Украине, - отметил эксперт.