Политика Зеленский будет смешить россиян - прокат "Слуги народа" стартовал на рос-ТВ

2019-12-11 09:11 351

С  сегодняшнего дня на одном из российских телеканалов начнется показ телесериала "Слуга народа" в главной роли с действующим президентом Украины. Владимир Зеленский в нем снимался еще в качестве комика и актера студии "Квартал-95".

Телезрителям в РФ предлагают представить , что было бы, если бы российским лидером стал актер, который сыграл роль кандидата в мэры в одном из сериалов.

"Никого не удивляет, когда сама жизнь подкидывает идеи для сценариев, но в случае со "Слугой народа" все ровно наоборот – сценарий стал жизнью. Но, как показывает практика, иногда сценарий хорош только на бумаге, а человек из "народа" становится президентом только от безысходности своего же народа", - говорится в сообщении телеканала. 

Ранее данный сериал транслировался на украинском телевидении. Президент Украины снимался в нем в качестве актера. Главный герой сериала - Василий Голобородько - обычный учитель истории, которому удалось стать президентом Украины. Напоминаем, что на данный момент самая большая фракция Верховной Рады Украины называется именно "Слуга народа".  

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