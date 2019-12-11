Политика Стало известно, почему Макрон прервал переговоры Зеленского с Путиным тет-а -тет

2019-12-11 10:12 831

На "нормандском саммите" Париже двустороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина прервал президент Франции Эммануэль Макрон, потому что устал ждать ужин. 

"Примерно так, кстати, завершились переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского: вдруг и сразу. Они, по словам одного из свидетелей события, могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эмманюэль Макрон и сказал: "Все, хватит! Пора ужинать…" То есть ему с госпожой Меркель надоело ждать их за накрытым столом", - сообщают СМИ со ссылкой на очевидца происшествия.

Напомним, в Париже прошло заседание в "нормандском формате", на которое прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ.

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