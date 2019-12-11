Политика Помощник Зеленского опроверг показания посла США в деле Трампа

2019-12-11 14:45 288

Как сообщает Time, помощник президента Украины Андрей Ермак опроверг показания посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда в рамках расследования импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Перед тем посол США заявил Конгрессу, что в сентябре на встрече в Варшаве передал Ермаку сообщение об заморозке военной помощи, пока украинские власти не объявят о расследованиях в отношении политических конкурентов Трампа.

В обмен на разблокирование помощи США Киев якобы должен был признать, что Украина участвовала в кампании Хиллари Клинтон на выборах 2016 года и заявить о начале расследования деятельности сына вице-президента США Джо Байдена в Украине.

Помощник Зеленского подтвердил в интервью журналу, что встречался с Сондлендом в Варшаве 1 сентября, однако содержательного разговора у них не было.

"Я помню − а память у меня ничего − что мы говорили, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы говорили", − подчеркнул Ермак.

Издание отмечает, что слова помощника украинского лидера ставят под сомнение ключевой момент расследования в рамках импичмента. Контакт Сондленда с Ермаком, зафиксированный в докладе Конгресса, единственный известный случай, когда американский чиновник прямо сообщает представителю Киева о связи между помощью США и началом конкретных расследований.

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