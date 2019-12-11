Экономика Доллар рекордно просел в цене: Нацбанк объяснил ситуацию

2019-12-11 17:00 276

Курс доллара в Украине в декабре 2019 года опустился до минимума с января 2016 года. В Национальном банке (НБУ) решили объяснить, почему не собираются влиять на валютный рынок и искусственно девальвировать гривню, как того хотят украинские экспортеры.

"Украинцы привыкли постоянно смотреть на таблички на улицах с обменным курсом гривни. В то же время и в случае ослабления, и в случае укрепления гривни есть те, кто считает это "предательством", а действия Национального банка – непонятными и даже вредными. Поэтому мы решили объяснить, почему плавающий курс является правильным режимом для Украины", – говорится в сообщении НБУ на официальной странице в Facebook.

В Нацбанке напомнили, что валютный режим до 2015 года по сути предусматривал фиксирование курса.

"Это создавало иллюзию стабильности, украинцы были спокойными, несмотря на табло обменного курса. Но цена такой "стабильности" была высокой. Чтобы удерживать курс на необоснованном уровне, тратились десятки миллиардов долларов международных резервов. Фиксированный курс и "сжигание" резервов в целом вредило финансовой стабильности, приводило к кризисам, разрушало доверие к экономике и гривне", – объяснили в НБУ.

А при режиме плавающего курса, устойчивость гривни зависит от состояния экономики, отмечает регулятор. Так, если растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция низкая и стабильная, то гривня укрепляется. Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за рубеж, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко растет, население не доверяет гривне, покупая валюту, – гривня ослабляется.

При этом, по данным НБУ, фиксированный курс Украине просто не по карману, ведь страна сильно зависит от условий на внешних рынках, на которые сама мало может повлиять. Например, речь идет о ценах на основные товары украинского экспорта, а именно от экспортеров зависит приток валюты в страну.

"Почему НБУ не может остановить укрепление гривни, на которое сейчас жалуются украинские экспортеры? Опять возвращаемся к тому, что курс должен отвечать экономике. Если НБУ, несмотря на реальную экономическую ситуацию не будет давать гривне крепнуть, а будет держать курс на уровне, например, 26 или 27 гривен за доллар, что будет думать бизнес и население? Они будут считать, что НБУ защищает этот уровень курса, а следовательно – интересы определенных сторон. Соответственно, будет теряться доверие как к НБУ, так и к национальной валюте. Это означает, что все предпочтут инвестировать в иностранную валюту. Это будет только толкать курс гривни в сторону девальвации, а ценники в магазинах – в сторону увеличения. Вот и вся картина", – резюмировали в Нацбанке.

Напомним, исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года. Сейчас курс доллара держится ниже 24 гривен.