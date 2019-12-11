Спорт Стала известна дата боя Усик - Чисора: промоутер раскрыл детали

2019-12-11 21:30 411

 

Промоутер Усика рассказал, кто станет соперником боксера в ближайших двух поединках

Со-промоутер Александра Усика Эдди Хирн, являющийся также представителем Энтони Джошуа, рассказал о том, с кем и в каком порядке непобедимый украинец проведет два своих следующих боя.

"Бой Усик – Чисора, вероятно, пройдет в начале марта. После этого Александр будет драться с победителем поединка Джошуа – Пулев", – заявил Эдди Хирн в комментарии ESPN.

К слову, бывший чемпион мира в тяжелом весе Джонни Нельсон заявил, что Александр Усик (17-0, 13 КО) может объединить все пояса в супертяжелом весе.

«Думаю, что Пулев будет следующим соперником Джошуа где-то в марте-апреле. Также он должен защитить пояс WBO от Усика, но не думаю, что это произойдет. Давайте посмотрим, как Усик будет продвигаться в супертяжелом весе. Он очень хорош, но нужно посмотреть, как он приловчится противостоять большим парням.

Кличко не был большим для Усика. Я видел, как они спарринговали и Александр уничтожал Владимира. Тогда Кличко готовился к Фьюри, так что у Усика было всего семь поединков в профессионалах. Я видел это своими глазами, не прочитал где-то, а видел.

Абсолютный чемпион? Да, у него есть все для этого. Но супертяжелый вес – дивизион, где одна ошибка может изменить все. Да, Усик не самый большой здесь, но технически он лучший. Вопрос только в том, как сильно это ему поможет, как он будет чувствовать себя после ударов больших парней?»

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