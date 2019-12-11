Политика В Кремле прокомментировали итоги «нормандского саммита»

2019-12-11 17:30 192

На нормандской встрече в Париже были сделаны важные шаги по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы назвала Владимира Путина победителем саммита 9 декабря.

«Здесь, собственно, наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель — это возобновить работу нормандского формата после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — заявил Песков.

По его словам, определенные важные шаги сделаны в этом направлении, но гораздо большее предстоит сделать.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин исключил передачу контроля над границей до амнистии на Донбассе, а также предрек «вторую Сребреницу» в случае такого сценария.