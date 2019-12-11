Политика В Кремле прокомментировали итоги «нормандского саммита»

2019-12-11 17:30 192

 

На нормандской встрече в Париже были сделаны важные шаги по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы назвала Владимира Путина победителем саммита 9 декабря.

«Здесь, собственно, наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель — это возобновить работу нормандского формата после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — заявил Песков.

По его словам, определенные важные шаги сделаны в этом направлении, но гораздо большее предстоит сделать.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин исключил передачу контроля над границей до амнистии на Донбассе, а также предрек «вторую Сребреницу» в случае такого сценария.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Владимир Зеленский пояснил, почему говорить с Путиным крайне сложно

2019-12-10 12:42 867

В день проведения "нормандского саммита" в Париже образовалась 600 км пробка

2019-12-09 17:30 375

Названо место проведения нормандского саммита

2019-11-30 10:00 567

В Японии официально прокомментировали платье Елены Зеленской

2019-10-29 17:30 1140

Еще новости в разделе "Политика"

видео После драки в Раде "слуга народа" попал в больницу

2019-12-11 18:30 138

В Кремле прокомментировали итоги «нормандского саммита»

2019-12-11 17:30 192

США в 2020 году потратит 300 млн долларов на военную помощь Украины

2019-12-11 15:14 432

Помощник Зеленского опроверг показания посла США в деле Трампа

2019-12-11 14:45 285
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

видео После драки в Раде "слуга народа" попал в больницу 2019-12-11 18:30 138
В Кремле прокомментировали итоги «нормандского саммита» 2019-12-11 17:30 192
США в 2020 году потратит 300 млн долларов на военную помощь Украины 2019-12-11 15:14 432
Помощник Зеленского опроверг показания посла США в деле Трампа 2019-12-11 14:45 285

Лента

19:30 «Нравится вам это или нет». Эрдоган заявил, что симпатизирует Трампу и Путину
19:00 Шахтер — Аталанта. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
видео 18:30 После драки в Раде "слуга народа" попал в больницу
18:00 В Украине не хватает органов для трансплантации – Минздрав
17:30 В Кремле прокомментировали итоги «нормандского саммита»
17:00 Доллар рекордно просел в цене: Нацбанк объяснил ситуацию
16:30 Кабмин объявил о запуске первого этапа Государства в смартфоне
15:46 Спасатели остановили работы в сгоревшем колледже Одессы - угроза обрушения
15:14 США в 2020 году потратит 300 млн долларов на военную помощь Украины
14:45 Помощник Зеленского опроверг показания посла США в деле Трампа