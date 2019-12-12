Политика Названа точная дата газовых переговоров Украины и РФ

2019-12-12 08:12 318

В пятницу, 13 декабря в австрийской столице пройдут российско-украинские переговоры по газу, о чем сообщил источник в дипломатических кругах, сообщает УНН.

Состав делегаций с обеих сторон пока не оглашен.

Напомним, предыдущие российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, главы Газпрома Алексея Миллера, руководителей Нафтогаза и ООО Оператор газотранспортной системы Украины состоялись в Вене 28 ноября.

После переговоров в Нафтогазе сообщили, что на последнем раунде трехсторонних технических консультаций по газу было согласовано, что российская и украинская стороны в двустороннем формате должны начать обсуждать технические детали, а также попытаться найти решение проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража.

Как ранее заявил глава НАК Андрей Коболев, у Газпрома еще остаются козыри в спорах с Нафтогазом.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сегодня вступил в силу закон об анбандлинге НАК Нафтогаз

2019-12-11 11:45 291

Аваков: У Суркова на переговорах в Париже сдали нервы

2019-12-10 19:30 768

Путин заигрывает с украинскими олигархами - предлагает газ на 25% дешевле

2019-12-10 15:46 579

Названы потери России, ЕС и Украины при остановке транзита газа

2019-12-09 22:00 1965

Еще новости в разделе "Политика"

Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год

2019-12-12 11:43 60

В российском прокате из Слуги народа вырезали шутку про Путин - ху...ло

2019-12-12 11:15 111

12 декабря в Киев прилетят главы правительств Молдовы, Грузии и Азербайджана

2019-12-12 10:42 123

Украина готовит план изменений в минские соглашения

2019-12-12 10:14 174
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год 2019-12-12 11:43 60
В российском прокате из Слуги народа вырезали шутку про Путин - ху...ло 2019-12-12 11:15 111
12 декабря в Киев прилетят главы правительств Молдовы, Грузии и Азербайджана 2019-12-12 10:42 123
Украина готовит план изменений в минские соглашения 2019-12-12 10:14 174

Лента

11:43 Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год
11:15 В российском прокате из Слуги народа вырезали шутку про Путин - ху...ло
10:42 12 декабря в Киев прилетят главы правительств Молдовы, Грузии и Азербайджана
10:14 Украина готовит план изменений в минские соглашения
09:41 ВНО по математике в Украине станет обязательным и значительно усложнится
09:13 В США приняли спорный оборонный бюджет в 738 млрд долларов
08:39 Помощник Зеленского опроверг показания посла США в деле Трампа
08:12 Названа точная дата газовых переговоров Украины и РФ
22:00 Погода на Новый год и Рождество удивит всех, прогноз резко изменился: к чему готовиться
21:30 Стала известна дата боя Усик - Чисора: промоутер раскрыл детали