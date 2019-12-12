Политика Названа точная дата газовых переговоров Украины и РФ

2019-12-12 08:12 318

В пятницу, 13 декабря в австрийской столице пройдут российско-украинские переговоры по газу, о чем сообщил источник в дипломатических кругах, сообщает УНН.

Состав делегаций с обеих сторон пока не оглашен.

Напомним, предыдущие российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, главы Газпрома Алексея Миллера, руководителей Нафтогаза и ООО Оператор газотранспортной системы Украины состоялись в Вене 28 ноября.

После переговоров в Нафтогазе сообщили, что на последнем раунде трехсторонних технических консультаций по газу было согласовано, что российская и украинская стороны в двустороннем формате должны начать обсуждать технические детали, а также попытаться найти решение проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража.

Как ранее заявил глава НАК Андрей Коболев, у Газпрома еще остаются козыри в спорах с Нафтогазом.