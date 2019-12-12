Политика Украина готовит план изменений в минские соглашения

2019-12-12 10:14 174

Украина подготовит план изменений в минские соглашения перед следующей встречей в нормандском формате, которая должна состояться в марте 2020 года, заявил в эфире на hromadske представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

"Мы точно напишем эти предложения (до следующей нормандской встречи), они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца мы ожидаем, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта", — рассказал Резников.

Он убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы они сработали.

Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

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