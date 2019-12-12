Политика 12 декабря в Киев прилетят главы правительств Молдовы, Грузии и Азербайджана

2019-12-12 10:42 123

12 декабря в украинской столице премьер-министр Украины Алексей Гончарук будет принимать саммит глав правительств государств-членов ГУАМ: ожидается прибытие премьер-министров Молдовы, Грузии, Азербайджана. 

"В Киеве состоится саммит глав правительств государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. Тема мероприятия - государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке", - сообщает пресс-служба Кабмина.

Из Грузии прибудет делегация во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. Делегацию из Молдовы представит премьер Ион Кику. Руководить делегатами из Азербайджана будет вице-премьер-министр Али Ахмедов.

Открытие саммита начнется с пленарного заседания ГАУМ, в 14:05, в клубе Кабинета Министров Украины по ул. Институтская, 7.

В 15:00 участники встречи начнут подписывать протокольные документы, а в 15:15 – общаться с журналистами.

Напомним, декларация о создании Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ (ОДЭР-ГУАМ) и её устав были подписаны сторонами в 2005 году.

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