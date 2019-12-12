Политика Весной 2020 года Военный комитет НАТО проведет первое заседание в Киеве

2019-12-13 17:33 345

Военный комитет НАТО в марте следующего года проведет выездное заседание на базе Национальной академии сухопутных войск Украины.

"Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, 2020 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО. Для нас это особая чести одновременно огромная ответственность. Коллектив академии приступил к подготовке этого важнейшего мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил, чтобы достойно представить нашу страну", - сообщил начальник академии генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Напомним, Военный комитет - высший военный орган НАТО, который является основным источником военных консультаций для Североатлантического совета по военной политике и стратегии. Комитет несет ответственность за перевод политических решений, которые принимает Североатлантический совет, в военное направление.