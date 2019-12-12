Политика В российском прокате из Слуги народа вырезали шутку про Путин - ху...ло

2019-12-12 11:15 111

На российском телеканале ТНТ стартовал показ украинского телесериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в роли президента Украины. Напомним, на момент съемок он еще был юмористом и актером студии Квартал-95.

Первая же серия подверглась цензуре — из нее вырезали шутку про Путина.

В частнорсти, из оригинала вырезали шутку про «Путин — хубло». Hublot — марка часов, которую в сериале носит российский лидер. Очевидно, российские телевизионщики усмотрели намек на знаменитую песенку времен Евромайдана (ПТН- хло, ла-ла-ла), публично исполненную даже тогдашним главой МИД Дещицей.

Причем эту фразу вырезали только в том варианте, который транслировался на Москву. Восточные регионы России увидели оригинальный вариант.

Напомним, канал ТНТ анонсировал премьеру «Слуги народа» после встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже на саммите «нормандской четверки».