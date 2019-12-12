Экономика Банкиры потребовали от НБУ упростить требования по идентификации клиентов

2019-12-13 09:10 216

Украинские банкиры требуют упрощения нормативных требований к механизму идентификации клиентов. О такой инициативе они рассказали в ходе круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«Во-первых, нужно упростить главную процедуру – возможность дистанционной верификации физических лиц, чтобы при помощи технических средств можно было идентифицировать лицо на расстоянии, чтобы человек мог продемонстрировать на расстоянии свой документ, свое лицо и уже потом с помощью ЭЦП подписать заявление, отправить ее банковскому сотруднику, открыть счет и начать с ним работать», – говорит заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

По его словам, НБУ уже готов к этому.

«Такие изменения необходимо внести сегодня в нормативные акты Нацбанка. С точностью более 80% говорю, что Нацбанк сегодня работает над таким механизмом, над внесением изменений в действующие нормативные акты, а также над инструкцией по открытию текущих счетов и документами по финансовому мониторингу. Как только это будет сделано, банки смогут открывать счета без первого посещения клиента», – отметил он.

Этих изменений ждет банковское сообщество.

«Если решить вопрос идентификации онлайн, это стало бы значительным толчком. С технологической точки зрения наша банковская система находится на высоком уровне, и вы же видите, что Visa и Mastercard все свои новые технологии реализуют в первую очередь в Украине. А НБУ это тормозит, бывают непонятные действия», – рассказал председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

Он привел пример. «Говорят (в НБУ), что необходимо провести детенизацию денег, чтобы люди взяли их из-под подушек и принесли в банковскую систему. Но в то же время мы спрашиваем, где ты взял деньги, покажи декларацию, а эти деньги в 2014 году были взяты из вкладов, где-то лежат. НБУ должен быть более прогрессивным и, возможно, в первую очередь включать не СЭП 23/7, а решить проблему идентификации», – пояснил Михаил Власенко.

Цифровые изменения должен внедрить и Фонд гарантирования вкладов физлиц.

«Банки должны получать от клиента письменное подтверждение при открытии счета или размещении депозита, что он ознакомлен со спецификой работы Фонда. Но если есть публичный договор, и в нем все это прописано, то зачем нужны эти дополнительные бумаги? Если человек не готов, не знаком, то пусть не размещает депозит. Сколько тратится на это времени и сил, и я не понимаю эффективности этого всего. И мы не первый год поднимаем эту проблему – давайте сделаем все дистанционно. Давайте запретим «бумагу», а все будет проходить через электронные каналы связи», – говорит председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

Источник: Finclub