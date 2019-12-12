Политика Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год

2019-12-12 11:43 60

Сегодня нардепы поддержали в целом проект закона, который продолжает особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще на год. 

За законопроект № 2569 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" от 10.12.2019 проголосовали 320 депутатов. Против выступили представители "Голоса", "Батькивщина" воздержалась.

Накануне председатель партии "Слуга народа", заместитель председателя фракции Александр Корниенко заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса, который должен продлить старый закон, будет состоять только из одной фразы, которой 2019 год заменят на 2020-й.

Напомним,9 декабря во время заседания "нормандской четверки" стороны обсудили необходимость введения на территории отдельных регионов Донбасса особого статуса. При этом Путин отметил, что такой статус необходимо ввести на постоянной основе.

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Политика

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