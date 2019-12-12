Политика Зеленский назвал формулу будущего Украины

2019-12-12 16:30 132

Президент выделил пять составляющих: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие.

Президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины, пообещав увеличить темпы изменений в Украине в следующем году. Свое видение будущего страны он описал в статье для НВ под названием "Вперед и вверх".

Первая из них - мир. "Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей", - пишет президент.

Вторым фактором он называет "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех". Сюда глава государства включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.

Третий фактор - инвестиции. "Поэтому понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса", - поясняет Зеленский.

Четвертый - "качественно иная инфраструктура". "И это не только дороги, хотя дороги - в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная", - пишет президент.

Пятым фактором он называет народовластие. "Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти - от уровня громады до уровня президента", - заключает Зеленский.

Ранее Зеленский анонсировал программу доступных кредитов, предназначеную для возвращения украинцев на родину, которые уехали за границу в поисках лучшей жизни. А также для тех, кто собирается уезжать.