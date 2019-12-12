Политика Помпео и Лавров говорили об Украине. Что было сказано в Вашингтоне

2019-12-12 18:30 285

В Белом доме поддерживают Минские соглашения, но санкции отменят только после возврата Крыма

На следующий день после "нормандского саммита", состоялась не менее важная встреча, которая прямо касалась Украины: президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео принимали министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Стороны говорили практически обо всем, начиная с Сирии, Афганистана, режима нераспространения ядерного оружия и двусторонними проблемами.

Естественно, особое внимание в ходе встречи уделено Украине.

Журналисты выделили ключевые тезисы переговоров:

1. Украина – центральная проблема в российско-американских отношениях.

Госсекретарь Помпео четко заявил, что стороны говорили об Украине, причем добавил, что "обсуждение Украины заняло большую часть переговоров". Очевидно, что такое внимание к нашей стране объясняется недавними переговорами в Париже и тем фактом, что США так и не стали пятым участником Нормандского формата. Тем не менее, от позиции Белого дома решения "донбасского конфликта" зависит не меньше, а скорее даже больше, чем от позиции Берлина и Парижа.

2. Для США Минские соглашения остаются основа урегулирования ситуации на Донбассе.

Помпео обозначил, что "решение конфликта на Востоке Украины начинается с "выполнения обязательств в рамках Минских соглашений". В свою очередь, глава МИД РФ подчеркнул, что проинформировал американскую сторону относительно переговоров в Париже, и уделил особое внимание тому, что стороны для достижения мира будут идти по пути Минских соглашений. Нравится это кому-то в Украине или нет, эти соглашения сейчас единственный юридический обязательный документ с точки зрения международного права, ибо они утверждены Совбезом ООН, а их значимость переподтверждается на самом высоком уровне. Именно такая позиция США возможно "остудила" горячие головы в Киеве переписывать Минские соглашения и закон об Особом статусе.

3. Трамп продолжает говорить о поддержке Украины, но эти слова для внутренней аудитории.

"Я горжусь тем, что эта администрация (администрация Трампа, - ред.) сделала для защиты суверенитета и безопасности Украины", - заявил госсекретарь Помпео. Так ли это? Смотря, с чем сравнивать. Если мы сравниваем с предыдущей администрацией Обамы, то конечно прогресс на лицо: в США сняли все запреты для продажи любого летального оружия для Украины, Штаты начали давить на европейцев, чтобы те также увеличивали объемы помощи нашей стране, также именно при Трампе было на уровне законодательства принята норма о том, что правительство США будет противодействовать реализации Россией Северного потока-2.

Но за всеми этими действиями четко прослеживается экономический интерес Штатов – увеличение продаж собственного оружия и газа, снижение издержек на поддержку партнеров.

В этой ситуации виновата не только политика Трампа, но и сам Киев, ибо коррупционные скандалы предыдущей власти, а также слабая экономика связывают руки Украины для полноценного партнерства с Белым домом. Ведь, когда у тебя есть деньги, ты можешь капитализировать их в политическое и лоббистское влияние даже в США.

4. Россия меняет риторику в отношении Украины.

Во время брифинга, представителя РФ спросили оценку относительно вмешательства Украины в выборы в США 2016 г. Лавров ушел от ответа и дипломатично переложил ответ на этот вопрос на Украину и США. Это, а также признание президентом России на встрече Нормандской четверки потепления отношений между Киевом и Москвой говорят о том, что на сегодняшний день у РФ есть политическая воля, идти путем переговоров, а не дальнейшей эскалации агрессии против Украины. Ранее официальные представители Кремля особо слов не подбирали, когда их спрашивали об Украине.

5. Санкции США будут действовать до возвращения Крыма.

Помпео напомнил российскому коллеге, что Россия совершила незаконную аннексию Крыма, прямо заявив, что "Крым принадлежит Украине". Такая позиция Штатов и признание ими необходимости выполнения Минских соглашений говорит о том, что режим санкций против России будет сохраняться до того момента, пока не будут возвращены Украине и Крым, и Донбасс.

В целом, несмотря на то, что президенту Зеленскому не удалось расширить Нормандский формат за счет Штатов, Вашингтон продолжает оставаться основным актором украино-российского конфликта играя на стороне Киева. Но в то же время Украина может потерять и эту поддержку, если президенту Зеленскому не удастся побороть коррупцию и избавиться от токсичности Украины в среде американского истеблишмента.