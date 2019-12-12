Спорт Динамо - Лугано: прогнозы экспертов на решающий матч Лиги Европы

2019-12-12 19:30 171

 

12 декабря, в матче заключительного тура группового турнира Лиги Европы встретятся вице-чемпион Украины "Динамо" и швейцарский "Лугано". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Футбольные эксперты поделились мнениями о том, как закончится матч, который определит дальнейшую судьбу киевского клуба в Лиге Европы. Для выхода в плей-офф киевлянам необходима только победа. Если "Динамо" выиграет с разницей в два мяча, то гарантированно выйдет из группы.

Журналист Артем Франков заявил, что он будет болеть за "Динамо", так как хочет видеть два украинских клуба в плей-офф Лиги Европы.

"Какие бы ни были коэффициенты, какие бы ни были ожидания, какие бы ни были предыдущие разочарования, и, чтобы я, в конце концов, не увидел, я все равно пойду на стадион и буду болеть за "Динамо". Хоть тушкой, хоть чучелом, но я хочу видеть две украинские команды «в весне», в плей-офф Лиги Европы", - сказал Франков на своем YouTube-канале.

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Луценко уверен, что у "Динамо" большие шансы на успех.

"Я считаю, что у "Динамо" большие шансы на победу. Динамовцы злые на себя после поражения от "Зари". В предстоящем поединке Лиги Европы за "Динамо" будет болеть не только весь Киев, но и вся Украина. Это тоже мотивация. Дома "Лугано" выжал максимум, и в этом нет ничего удивительного. Сейчас у "Лугано" шансов нет, но они будут биться за престиж", - приводит слова Луценко Footboom.

Экс-хавбек сборной Украины Максим Калиниченко также верит в победу динамовцев. При этом, он убежден, что голы забьют обе команды.

"Динамо" сыграет с "Лугано" без ряда основных игроков, которые заработали дисквалификации в поединке прошлого тура против "Мальме". Особенно болезненной будет потеря Артема Шабанова, который стал в этом сезоне основным центральным защитником киевлян. Таким образом и без того не самая надежная защита "Динамо" станет еще слабее, чем легко может воспользоваться "Лугано", но свои очки хозяева наверняка возьмут. Предлагаю поставить на победу "Динамо" и обе забьют", - приводит слова Калиниченко Вetting.team.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Шахтер — Аталанта. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

2019-12-11 19:00 513

Стал известен путь Украины на Евро-2020: когда и с кем сыграет сборная

2019-12-01 10:00 1749

Мальме – Динамо: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

2019-11-28 20:00 1368

Отбор на Евро-2020. Где сегодня смотреть матч Сербия - Украина

2019-11-17 14:30 1704

Еще новости в разделе "Спорт"

Динамо - Лугано: прогнозы экспертов на решающий матч Лиги Европы

2019-12-12 19:30 171

Стала известна дата боя Усик - Чисора: промоутер раскрыл детали

2019-12-11 21:30 3066

Шахтер — Аталанта. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

2019-12-11 19:00 513

Конгресс WBO признал Василия Ломаченко лучшим боксером 2019 года

2019-12-06 17:30 879
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Динамо - Лугано: прогнозы экспертов на решающий матч Лиги Европы 2019-12-12 19:30 171
Стала известна дата боя Усик - Чисора: промоутер раскрыл детали 2019-12-11 21:30 3066
Шахтер — Аталанта. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 2019-12-11 19:00 513
Конгресс WBO признал Василия Ломаченко лучшим боксером 2019 года 2019-12-06 17:30 879

Лента

22:00 Ученые рассказали о неожиданной пользе какао
21:00 Кто заказчик убийства Шеремета: Зеленский сделал экстренное заявление
20:30 Жителям зоны ООС и переселенцам упростили выдачу документов
20:00 Гривня крепнет: в Украине снова просел курс доллара
19:30 Динамо - Лугано: прогнозы экспертов на решающий матч Лиги Европы
19:00 Сильные морозы и снегопады: синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима
18:30 Помпео и Лавров говорили об Украине. Что было сказано в Вашингтоне
18:00 Новый Трудовой кодекс отменит все ограничения на сверхурочную работу
17:38 В Киеве задержали известную волонтерку по подозрению в убийстве Шеремета
17:34 Убийство Шеремета: подробности о задержании