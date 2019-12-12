Политика Дело Шеремета: ветеран АТО заявляет о задержании

2019-12-12 17:07 90

По делу об убийстве журналиста якобы задержан бывший участник АТО Андрей Антоненко. Официального подтверждения нет.

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета задержали ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко. Об это сообщил сам Антоненко в Facebook в четверг, 12 декабря.

"Мне предъявляют подозрение убийства Шеремета. Прям сейчас. В моем дворе. Будет Обыск. Хелп", - написал он.

Эту информацию подтвердил нардеп от Евросолидарности Владимир Арьев.

"Автору гимна сил Специальных Операций, известному музыканту и военном шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений. Очень прошу юристов патриотов приобщиться! Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины", - написал Арьев в Facebook.

В то же время, адвокат Влад Добош сообщает, что по данному делу также задержана Юлия Кузьменко.

"Задержана Юлия Кузьменко в подозрении соучастии совершения какого-то убийства. Врача, волонтера. Еду к ней домой, должны быть обыски", – написал адвокат.

На странице Кузьменко в Facebook ее друзья пишут, что ей "предъявляют соучастие в убийстве Шеремета".

Также в соцсетях появилась информация о задержании по данному делу Петра Кияна и Яны Дугарь.

Официального подтверждения задержания кого-либо пока нет.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, но подробностей не сообщил.