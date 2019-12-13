Политика Президент Зеленский подал в Раду законопроект о гражданстве - стать украинцем будет намного проще

2019-12-13 09:45 195

Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства".

Как сообщает Офис президента, отдельные категории лиц освобождены от обязанности прекратить иностранное гражданство при получении гражданства Украины при условии принесения ими присяги гражданина Украины.

Документ предлагает освобождать от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при получении гражданства Украины лиц, которые проходят (проходили) военную службу по контракту в ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Предполагается освобождение от обязанности прекратить иностранное гражданство лиц, которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и понесли в своей стране преследованиям, при условии предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Проект закона предлагает расширить круг лиц, которые имеют основания для получения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независимых от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и тому подобное.

Законопроектом также предлагается внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют быть принятыми на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах.

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