Политика " Это большая ошибка власти" - Зеленский о запрете сериала Слуга народа в РФ

2019-12-13 11:14 126

Президент Украины высказал сожаление о том, что сериал Слуга народа с ним в главной роли сняли с показа российского канала ТНТ.

В эфире украинского ТВ он отметил, что его в целом очень удивил этот случай, потому что с 2012 года студия Квартал 95 работала со шведской компанией Eccho Rights, которая купила все права компании на ее рейтинговый продукт, в частности, сериал Слуга народа.

"Поэтому я, правда, был очень удивлен, что телеканал ТНТ взял права у шведской компании Eccho Rights. Как пропустили "Слугу народа". То есть ответ мы увидели. Пропустили, две серии показали и сняли с эфира", - указал он.

По его мнению, это "в целом большая информационная ошибка телеканала или власти, или той части власти, которая руководит информационной политикой в России".

"Потому что показать две серии, и все люди, которые имели возможность посмотреть эти две серии, точно посмотрят в Youtube", - добавил Зеленский.

Ранее впервые на российском телевидении начали показ сериала, в котором главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Позже стало известно, что российский телеканал ТНТ спустя всего сутки снял с телеэфира украинский сериал Слуга народа, в котором сыграл Зеленский.