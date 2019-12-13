Политика Местной власти поручат строить жилье для переселенцев и участников ООС

2019-12-13 16:28 57

Новая программа строительства недвижимости для переселенцев, ветеранов и участников ООС будет представлена мэрам и главам облгосадминистраций в течение месяца. Об этом заявил Владимир Зеленский 13 декабря.

Также президент признал, что сейчас в Украине большие очереди на получение жилья.

"Есть цифры. У нас средняя заработная плата за ноябрь 10 600 грн с тем курсом при укреплении гривны... Разрабатывается программа.

По поводу недвижимости у нас будет небольшая встреча со всеми мэрами и губернаторами и будет поставлена им задача, чтобы строилась новая недвижимость для тех людей, которые не нашли... У нас очень большие очереди... Там не только люди, которые приехали из оккупированной части Донбасса, там и ветераны, и АТОшники. Для них для всех разрабатывается программа. В течение месяца она будет показана всем мэрам и губернаторам", - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал о плане "Б" для Донбасса. Отделение Донбасса стеной от остальной части Украины - крайняя мера, к которой глава государства пока не хочет прибегать.

 

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