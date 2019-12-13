Политика Следствие назвало организатора убийства Шеремета

2019-12-14 10:00 318

 

Организатором убийства журналиста Павла Шеремета был музыкант и доброволец Андрей Антоненко. Об этом говорится в тексте подозрения фигурантки дела Яны Дугарь, который зачитали в суде во время избрания подозреваемой меры пресечения.

"Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, совершая свои действия, чтобы привлечь внимание общественности к определенным политическим убеждениям ... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство", - говорится в подозрении.

"Воплощая в действие свой преступный замысел, подыскал лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества", - указано в документе.

Стоит отметить, что информации о наличии или отсутствии заказчика убийства по подозрению нет.

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10:00 Следствие назвало организатора убийства Шеремета
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