Политика Украина и Грузия подписали важное соглашение

2019-12-14 13:00 186

 

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Грузии Георгий Гахария в пятницу, 13 декабря, подписали соглашение о создании стратегического Совета высокого уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины и администрации грузинского правительства.

"Деятельность стратегического Совета будет охватывать четыре основных направления - политическое, торгово-экономическое, военное и культурно-гуманитарное. Группами, созданными по каждому направлению, будут руководить соответствующие министры, что обеспечит ведение всеобъемлющего двустороннего диалога", - отметили в пресс-службе правительства Грузии.

Лидеры двух стран отметили, что подписание подобных соглашений еще раз подчеркивает готовность обеих стран поднять на более высокий уровень отношения.

Оформлению договора предшествовали переговоры Гахарии с Зеленским как с глазу на глаз, так и в расширенном формате, на которых с грузинской стороны также присутствовали глава МИД Давид Залкалиани и советник премьера по международным вопросам Ираклий Чиковани. Стороны еще раз подчеркнули двусторонние дружественные отношения, которые должны принести обоим государствам конкретные результаты.

В пресс-службе Зеленского сообщили, что во время встречи также обсуждались возможности усиления взаимодействия двух стран в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, а также в рамках международных организаций, в частности ООН и Совета Европы.

Гахария с четверга находится на Украине с первыми официальным визитом. Он уже принял участие в заседании глав правительств организации ГУАМ (Грузия, Украина, Молдавия и Азербайджан), а также провел переговоры со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Ранее также сообщалось о планах по зоне свободной торговли в рамках ГУАМ.

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