Политика Зарплаты на Банковой выросли: сколько получил Зеленский и Богдан

2019-12-14 11:30 138

 

Зарплата президента Владимира Зеленского за ноябрь составила 28 тысяч гривен. У него зарплата не выросла, а вот у некоторых сотрудников Офиса президента она увеличилась.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами, передает "Украинская правда".

Так, у главы государства зарплата не изменилась в сравнении с октябрем, и в ноябре он получил столько же – 28 тыс. грн. Никаких премий или надбавок не было.

А вот руководитель Офиса президента заработал больше. Андрей Богдан в октябре получил 39,2тыс., а в ноябре – 46 тыс.

У первого замглавы Офиса президента Сергея Трофимова зарплата даже уменьшилась немного: с 20,1 тыс. в октябре до 19,6 тыс. в ноябре.

Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк: октябрь – 22,4 тыс. (в том числе премия 3,4 тыс.), ноябрь – 35,1 тыс. (премия 3,8 тыс.).

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко: октябрь – 19,6 тыс., ноябрь – 36,1 тыс.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов: октябрь – 30,9 тыс. (премия 4,3 тыс.), ноябрь – 37,2 тыс. (премия 4,5 тыс.).

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква: октябрь – 37 тыс. (премия 2,4 тыс.), ноябрь: 46,4 тыс. (премия 3,4 тыс.).

Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко: октябрь – 34,8 тыс. (премия 4,3 тыс.), ноябрь – 38 тыс. (премия 4,5 тыс.).

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив: октябрь – 17,6 тыс. (премия 2,6 тыс.), ноябрь – 35,9 тыс. (премия 4,2 тыс.).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Местной власти поручат строить жилье для переселенцев и участников ООС

2019-12-13 16:28 525

фото США одобрили кандидатуру Владимира Ельченко на должность посла Украины

2019-12-13 14:45 504

" Это большая ошибка власти" - Зеленский о запрете сериала Слуга народа в РФ

2019-12-13 11:14 471

Кто заказчик убийства Шеремета: Зеленский сделал экстренное заявление

2019-12-12 21:00 17391

Еще новости в разделе "Политика"

Богдан признался, что мешало Зеленскому на переговорах с Путиным

2019-12-14 12:30 45

Зарплаты на Банковой выросли: сколько получил Зеленский и Богдан

2019-12-14 11:30 138

В МИД РФ не уверены в нормандском саммите через 4 месяца

2019-12-14 11:00 153

В «Нафтогазе» сделали громкое заявление о договоренности по транзиту газа

2019-12-14 10:30 381
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Богдан признался, что мешало Зеленскому на переговорах с Путиным 2019-12-14 12:30 45
Зарплаты на Банковой выросли: сколько получил Зеленский и Богдан 2019-12-14 11:30 138
В МИД РФ не уверены в нормандском саммите через 4 месяца 2019-12-14 11:00 153
В «Нафтогазе» сделали громкое заявление о договоренности по транзиту газа 2019-12-14 10:30 381

Лента

12:30 Богдан признался, что мешало Зеленскому на переговорах с Путиным
12:00 Лукашенко после неудачной встречи с Путиным ошарашил признанием: "Жить не хочется"
11:30 Зарплаты на Банковой выросли: сколько получил Зеленский и Богдан
11:00 В МИД РФ не уверены в нормандском саммите через 4 месяца
10:30 В «Нафтогазе» сделали громкое заявление о договоренности по транзиту газа
10:00 Следствие назвало организатора убийства Шеремета
22:12 Матрица-4: стала известна точная дата выхода и детали продолжения культовой ленты
21:36 Стало известно, что завершит строительство замороженных домов "Укрбуда"
21:16 У Національній опереті України відбулася прем’єра оперети «Баядера»
20:33 Торговля людьми: с начала года пострадали 116 мужчин, 52 женщины и 13 детей