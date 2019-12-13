Политика Богдан признался, что мешало Зеленскому на переговорах с Путиным

2019-12-14 12:30 516

Председатель ОП рассказал, что оказывало негативное влияние на Зеленского при встрече с президентом РФ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимиру Зеленскому в ходе «нормандского саммита» в Париже мешали протесты на Майдане Независимости в Киеве, участники которых хотели поставить «красные линии» для главы государства.

Об этом он сообщил в эфире телеперадачи «Право на власть».

«Президент Российской Федерации дважды заявил: «А как вы можете вести переговоры, когда именно в этот момент у вас там на Майдане стоят активисты, стоят люди, которые к президенту ставят определенные требования?», — рассказал Богдан о вопросах Путина, которые ухудшали позицию Зеленского на переговорах.

8 декабря в Киеве вышли активисты с акцией, которые были намерены озвучить «красные линии» для главы государства перед переговорами с Путиным.

«Нормандский саммит» прошел 9 декабря в Париже с участием лидеров Украины, РФ, Германии и Франции. На нем были достигнуты некоторые соглашения по урегулированию военного конфликта на территории Донбасса.