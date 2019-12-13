Политика В МИД РФ не уверены в нормандском саммите через 4 месяца

2019-12-14 11:00 156

В Российской Федерации не знают состоится ли встреча в нормандском формате через 4 месяца.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, ранее были прецеденты, когда планировавшиеся встречи «нормандской четверки» срывались в последний момент.

«Через четыре месяца лидеры согласились встретиться опять. Встретятся они или нет — это уже второй вопрос. Потому что у нас уже были случаи, когда, вроде бы, намечались даты, но они успешно были пройдены, без встреч. Поэтому посмотрим, как все пойдет, ситуация действительно достаточно непредсказуемая», — сказал Руденко.

Напомним, 9 декабря в Париже прошла первая за три года встреча в нормандском формате. В итоговом документе лидеры «нормандской четверки» договорились о трех дополнительных участках разведения на Донбассе, обмене пленными в формате «всех на всех», имплементации «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство, а также о проведении следующего саммита через четыре месяца.

После нормандской встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть вероятность того, что через 4 месяца состоится очередная встреча лидеров «нормандской четверки». При этом нет никаких условий для проведения следующей встречи.