Доллар затаился, курс валют снова удивит украинцев: что будет с гривной

Курс валют в Украине на 15 декабря приятно удивит граждан, поскольку гривна укрепится на несколько позиций
Слова экспертов приводит издание «Минфин».
«Котировки наличного доллара будут в пределах: прием 23,25- 23,35 гривны, продажа 23,45 — 23,55. Спред по доллару будет находиться в пределах от 15 до 20 копеек», - говорится в сообщении.
В то же время курс евро в обменниках будет в пределах: прием 25,877 — 25,989 гривны и продажа 26,099 — 26,211 при спреде от 22 до 33 копеек.
Ранее украинцев предупредили, что курс доллара может установить очередной рекорд.
Об этом в комментарии журналистам рассказал финансист Евгений Невмержицкий.
По словам эксперта, курс доллара по отношению к национальной валюте продолжит свое падение и достичь отметки в 22 гривни за единицу валюты.
До конца года она может достигнуть отметки в 22 грн/$, а в 2020 упадет еще ниже.
"Мы имеем изменение власти в стране, начиная с мая. И в этот период начал последовательно укрепляться курс гривны, вопреки прогнозам экономистов. Эта тенденция достаточно последовательна. Если следовать этой тенденции, то курс может укрепиться на копеек 80-гривню до конца года. Он может быть на уровне 22 гривен", - озвучил Невмержицкий свой прогноз.