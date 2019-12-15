Экономика Доллар затаился, курс валют снова удивит украинцев: что будет с гривной

2019-12-15 11:30 1110

Курс валют в Украине на 15 декабря приятно удивит граждан, поскольку гривна укрепится на несколько позиций

Слова экспертов приводит издание «Минфин».

«Котировки наличного доллара будут в пределах: прием 23,25- 23,35 гривны, продажа 23,45 — 23,55. Спред по доллару будет находиться в пределах от 15 до 20 копеек», - говорится в сообщении.

В то же время курс евро в обменниках будет в пределах: прием 25,877 — 25,989 гривны и продажа 26,099 — 26,211 при спреде от 22 до 33 копеек.

Ранее украинцев предупредили, что курс доллара может установить очередной рекорд.

Об этом в комментарии журналистам рассказал финансист Евгений Невмержицкий.

По словам эксперта, курс доллара по отношению к национальной валюте продолжит свое падение и достичь отметки в 22 гривни за единицу валюты.

Невмержицкий прогнозируют, что текущий курс в 23,60 грн/$ ещё не окончательный и американская валюта продолжит планомерно падать.

До конца года она может достигнуть отметки в 22 грн/$, а в 2020 упадет еще ниже.

"Мы имеем изменение власти в стране, начиная с мая. И в этот период начал последовательно укрепляться курс гривны, вопреки прогнозам экономистов. Эта тенденция достаточно последовательна. Если следовать этой тенденции, то курс может укрепиться на копеек 80-гривню до конца года. Он может быть на уровне 22 гривен", - озвучил Невмержицкий свой прогноз.