Политика У Трампа решили на треть сократить военный контингент США в Афганистане

2019-12-17 13:46 60

Администрация Дональда Трампа намерена объявить о выводе около 4 тысяч военнослужащих из Афганистана.

Как сообщает NBC со ссылкой на должностных лиц США, в настоящее время в Афганистане насчитывается от 12 до 13 тысяч военнослужащих. По данным источников, после сокращения контингента там останется до 9 тысяч американских военных.

Пока неизвестно, когда начнется вывод военнослужащих. Источники отметили, что это будет поэтапное выведение, которое продлится несколько месяцев.

Как сообщается, объявление о выводе контингента будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель по примирению в Афганистане Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с талибами, которые были сорваны в сентябре.

Он заявил, что США "сделали небольшую паузу" на переговорах после того, как в результате нападения в среду возле аэродрома Баграм погибли двое мирных жителей и было ранено еще 70 человек.