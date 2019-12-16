Политика США выслали в Китай двух дипломатов за попытку пройти на военную базу

2019-12-16 14:45 165

Власти США тайно выдворили со своей территории двух дипломатов Китая, попытавшихся в сентябре 2019 года незаконно проникнуть на военную базу в штате Вирджиния.

Как собщает The New York Times, минимум одного из них в США подозревают в работе на китайские разведслужбы. Эта высылка из США китайских дипломатов за шпионаж – первый подобный инцидент более чем за 30 лет.

Оба дипломата вместе с супругами приехали на базу сил специального назначения. На въезде на объект выяснилось, что у них нет разрешения, чтобы проехать. Однако на просьбу развернуться китайцы не отреагировали. В итоге их все же удалось задержать и заставить покинуть территорию базы. В Вашингтоне полагают, что дипломаты пытались таким образом определить, как работает система обеспечения безопасности на базе.

Китайцы заявили, что произошло недоразумении: они плохо говорят по-английски и потому не поняли, что им сказали охранявшие объект военнослужащие.