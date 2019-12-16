Политика Эрдоган жестко ответил на угрозы США - Турция может закрыть военные базы

2019-12-16 12:43 216

Президент Турции угрожает закрыть американские военные базы в Турции. Речь идет об авиабазе в Инджирлику и радиолокационной станции Куречик.

Как сообщает Deutsche Welle Реджеп Эрдоганне исключает закрытие военных баз США, если против Турции введут санкции.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Турции уже заявлял, что Анкара может ответить на введение санкций и прекратить доступ Вашингтона к военным базам.

Ранее Турция заявила о намерениях купить у России ЗРК, несмотря на угрозы США. Анкара должна подписать с Россией новый контракт о закупке зенитных ракетных комплексов С-400.