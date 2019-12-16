Политика В Украине появятся электронные паспорта в смартфоне

2019-12-16 17:30 81

В Украине могут ввести электронное удостоверение личности, то есть ID-карту в смартфоне. Об этом заявил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк, пишет Европейская правда.

"Мы предлагаем сделать электронное удостоверение личности, то есть ID-карту в смартфоне. Мы сейчас обсуждаем уровни доверия, то есть где этот "виртуальный паспорт" может быть использован, когда будет использоваться цифровая подпись и когда нужно будет предъявлять физический документ или прикладывать его где-то", - отметил Соколюк.

Также он подчеркнул, что это откроет новые возможности, например, человек может заказать электронный паспорт - и он придет на смартфон через несколько минут.

"Не надо ждать, пока будет изготовлен пластик", - отметил глава Миграционной службы.

Однако он добавил, что электронный паспорт не сможет быть полноценной заменой физического паспорта, например, при выезде за границу по ID-карте.

Кроме того Соколюк заявил, что уже в следующем году должны исчезнуть "бумажки", которые требуют к ID-картам, а именно "прописка" и справка о регистрации.

"Эта "бумажка" - беда нашего государства... Ее не должно быть, ведь эта информация есть на чипе ID-карты. Она должна исчезнуть! В прошлом году был проект закона 9218, который вообще менял систему регистрации, ликвидировал эти бумажки. Сейчас, благодаря тому, что появилось Министерство цифровой трансформации, процесс ускорился. Мы пойдем дальше и вообще уберем прописку с ID-карты, даже на чипе ее не будет, не будет и информации о детях, о семейном положении, - подчеркнул чиновник. - Мы хотим сделать электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранительные органы, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека. Есть пример Днепра, Николаева, Ровно, Львова, где местные органы власти построили реестр территориальной общины и видят место регистрации, не требуя справок. В Днепре также не требуют справок о составе семьи, коммунальные службы видят и его".