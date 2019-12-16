Политика Америка дала добро: названо имя нового посла Украины в США

2019-12-16 18:30 207

Соединенные Штаты дали предварительное согласие (агреман) на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, Украина уже получила агреман. А с кандидатурой на должность посла определились еще два месяца назад.

"Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", - отметил чиновник.

Известно, что отец Владимира - Юрий Ельченко - советский партийный деятель, был первым секретарем Киевского городского комитета КПУ и министром культуры СССР, а затем был избран в Верховный Совет I созыва.

Владимиру Ельченко 60 лет. Согласно декларации, он вместе с семьей владеет квартирой в Киеве. В собственности Ельченко два земельных участка и дачный дом в Киевской области. Ездит Ельченко на Toyota Highlander 2005 года.

Он окончил факультет международных отношений и международного права в университете имени Тараса Шевченко. Дипломатическую карьеру начал с должности секретаря протокольного отдела МИД. Впервые постоянным представителем Украины при ООН стал в 1997 году. В 2001 возглавил Совет безопасности ООН.

С 2010 года Ельченко в течение пяти лет был послом Украины в России. Оказался в эпицентре со скандалом вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве, когда кремлевская власть путем обысков и изъятия книжек якобы по подозрению в "экстремизме" начала многолетний процесс уничтожения библиотеки. Тогда Ельченко по поручению МИД пытался поддержать деятельность учреждения через диалог с российскими властями.

В 2014 году Владимира отозвали из страны-агрессора из-за оккупации Крыма. В 2015 он снова стал представителем нашей страны при ООН. До сегодняшнего дня пытается привлечь внимание мира к трагедии, которая разворачивается на Востоке Украины, и расширить поддержку других стран.

С мая этого года совмещает работу с должностью посла Украины на Ямайке.