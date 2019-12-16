Политика Зеленский поддержал Зозулю: Ты настоящий патриот

2019-12-16 21:30 75

 

Вчера фанаты "Райо Вальекано" сорвали матч, скандируя оскорбления в адрес украинского футболиста

Президент Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю в скандале с оскорблениями в его адрес со стороны фанатов команды "Райо Вальекано" во время ее матча с "Альбасете". Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!" – написал президент.

15 декабря матч был сорван из-за оскорблений в адрес Зозули. Фанаты "Райо" скандировали: "Зозуля - е**ный нацист". На второй тайм игроки "Альбасете" не вышли на поле. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение фанатов своего клуба.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами российской пропаганды.

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