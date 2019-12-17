Политика Отмена неприкосновенности и безопасность дорог - план работы Рады на сегодня

2019-12-17 09:11 96

Сегодня парламент Украины планирует внести изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность, а также рассмотреть ряд других проектов. 

Начнет работу Рада с рассмотрения во втором чтении законопроекта об окончательном ограничении депутатской неприкосновенности, согласно которому меры в отношении народных депутатов будет согласовывать генпрокурор или исполняющий его обязанности.

Также повторно рассмотрят законопроект про временные следственные комиссии с учетом предложений президента .

В плане законопроекты о высшем образовании; праве Минкульта непосредственно назначать директоров музеев, расположенных в ОРДЛО и Крыму; законопроект, который уточнит порядок администрирования акцизного налога.

Депутаты намерены рассмотреть несколько вопросов в первом чтении, в частности относительно жилищно-коммунальных услуг и о внутреннем водном транспорте.

Рада определится, кого назначить в конкурсную комиссию по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство".

Кроме того, в Раде планируют ратифицировать соглашение с Нидерландами о продлении до 1 августа 2020 года действия договоренностей о Международной миссии защиты расследования катастрофы МН17. В повестке также ратификация соглашения с Германией о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества ГмбГ (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW).

На рассмотрении также ратификация соглашения с Европейским инвестиционным банком насчет проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины", а также с этим же банком о развитии системы водоснабжения и водоотвода в Николаеве.

Также в парламенте создать Временную следственную комиссию для расследования заключения соглашения между Минфином и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году (автор инициативы - нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский).

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