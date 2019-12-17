Политика Дело бронежилетов: Порошенко внес 19 млн залога за генерала Марченко

2019-12-17 10:12 210

Петр Порошенко внес 19 млн гривен из 20 млн залога, необходимого для освобождения генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого по делу о бронежилетах.

Как сообщается на странице FreeМарченко в Facebook, один миллион удалось собрать благодаря флешмобу, а недостающие 19 добавит пятый президент Украины.

"Мы решились собрать деньги на правовую помощь. Вы переводили от нескольких сотен гривен до десятков тысяч. По состоянию на вечер вы предоставили почти полтора миллиона гривен. Деньги пожертвовали более двух тысяч граждан. Спасибо каждому. Но один миллион - это точно меньше, чем 20. Вечером понедельника стало известно, что свой вклад внес еще один гражданин – Петр Порошенко добавил к собранным средствам… все, чего не хватало, - 19 миллионов гривен. Сбор средств завершен. У нас есть 20 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В сообществе назвали дело сфабрикованным и считают, что для Марченко 20 млн грн - это слишком большая сумма.

Напомним, 11 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил до 20 млн грн сумму залога Дмитрию Марченко. Суд избрал чиновнику Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 76 млн грн. Марченко является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.

Суть дела в том, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость убытков составила 61 млн гривен. В дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются.