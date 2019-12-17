Политика Рынок земли: У Зеленского решили пока не продавать землю иностранцам

2019-12-17 10:45 198

Фракция президентской политсилы в Раде обсудила параметры функционирования рынка земли после открытия.

Как сообщает зампредседателя Слуги народа Евгения Кравчук, заседание проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли. 

"Комитет по вопросам аграрной и земельной политики завершает формулировки по поводу того, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме", - написала Кравчук.

Также она отметила, что порог концентрации земли в одних руках будет значительно уменьшен.

"Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - написала Кравчук.

Кроме того, она анонсировала воплощение "специальных предохранителей", которые бы исключили спекуляции с перепродажей земли в первые годы после открытия рынка. Однако не сказала, о чем именно идет речь.

"Также нужна модель, которая сделает невозможным изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель. Потому что после открытия рынка мы рассчитываем на бум сельскохозяйственного производства, а не строительства автосалонов и супермаркетов", - добавила Кравчук.

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