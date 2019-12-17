Политика Печерский суд Киева закрыл уголовное дело против Александра Ефремова

2019-12-17 12:14 153

Знаменитый Печерский райсуд Киева закрыл уголовное дело в отношении экс-нардепов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна относительно "диктаторских законов".

Адвокаты настаивали на том, что в деле пострадавших нет, а материальный ущерб причинен не был. Судья Бортницкая приняла решение о закрытии дела.

Напомним, 22 июля Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи Ефремова и отправил его под домашний арест с ношением электронного браслета.

16 января 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова, обвиняемого в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики". Он был задержан в Киеве 30 июля 2016 года.