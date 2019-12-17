Экономика НБУ разрешил подписывать банковские документы с помощью стилуса

2019-12-18 08:40 120

Нацбанк разрешил физическим лицам подписывать банковские документы с использованием специально предназначенного пера – стилуса на электронном сенсорном устройстве.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на постановление №151, вступившее в силу.

В НБУ отметили, что на сегодняшний день лишь незначительное количество украинцев использует квалифицированные электронные подписи, поэтому вопрос упрощения процедуры подписания банковских документов в электронном виде является весьма актуальным.

Подписание документов на электронном сенсорном устройстве – современный и удобный инструмент, предоставляющий возможность быстро осуществить подписание.

По оценкам НБУ, внедрение такой модели улучшит условия обслуживания банками физлиц, оптимизирует документооборот и позволит построить эффективные процессы в работе агентов банка с клиентами.

Напомним, стилус представляет собой ручку со специальным силиконовым наконечником, которым нужно касаться сенсорной поверхности монитора для управления компьютером либо для письма или рисования на графическом планшете.