Спорт Уволенный из Динамо Хацкевич тренирует второсортный российский клуб

2019-12-18 13:44 132

Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич возглавит российский "Ротор" из Волгограда.

Как сообщает Betting Insider, волгоградский клуб уже согласовал с Хацкевичем все условия контракта, который осталось только подписать.

Кроме Хацкевича в Россию отправится и помощник белоруса Максим Шацких. Оба покинули "Динамо" осенью 2019 года, когда киевляне не смогли пройти "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов.

"Ротор" был заметен на футбольной карте мира в середине 90-х, когда команда выигрывала медали в РФ, выходила в финал Кубка, играла в еврокубках. Сейчас "Ротор" лидирует в ФНЛ и потенциально может вернуться в Премьер-лигу впервые с 2004 года.

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