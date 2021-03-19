Спорт Александра Хацкевича уволили с поста главного тренера российского клуба

2021-03-19 15:44

Бывшего тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича уволили с поста наставника "Ротора", который выступает в российской Премьер-лиге.

 Как сообщается на официальном сайте волгоградского клуба, руководство не уверено в том, что белорусский специалист сумеет спасти команду от вылета из высшего футбольного дивизиона РФ, поэтому и приняло такое решение.

"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с "Локомотивом", и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", – объяснил ситуацию генеральный директор волгоградского клуба Андрей Рекечинский.

Отметим, что сейчас "Ротор" занимает 13-е место из 16 команд РПЛ, которое дает возможность сыграть в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе. За 7 туров до окончания регулярного сезона уже бывший клуб Хацкевича отстает от спасительной 12-й позиции на 8 очков.

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