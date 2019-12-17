Политика Россия расширила санкционный список по Украине

2019-12-17 16:30 141

Российское правительство расширило перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции.

Правительство России приняло решение внести несколько украинцев в санкционные списки. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном во вторник, 17 декабря.

Согласно документу, в список внесены еще девять человек, двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.

Кроме того, кабмин расширил перечень товаров, ввоз которых из Украины в Россию запрещен.

В нем отмечается, что под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из России в Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).

Ранее сегодня стало известно, что Кабмин инициирует санкции против предприятий на неподконтрольных территориях, сотрудничающих с ОПК России.

Перед этим Кабмин принял другое постановление о намерении в месячный срок обновить персональные санкции к юрлицам из РФ, перечень которых также не опубликован и предназначен для служебного пользования.

Напомним, в конце ноября Кабмин принял решение о введении санкций против лиц, которые разрушают объекты культурного наследия в Крыму, осуществляют там теле и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.