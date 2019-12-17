Разумков подписал закон об особом статусе Донбасса

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Соответствующая информация обнародована на портале Верховной Рады.
Так, спикер парламента на год продлил законопроект №2569 "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Инициаторами законопроекта выступили глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и народный депутат Александр Корниенко.
После подписи Разумкова документ направили на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.